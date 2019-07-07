Водитель перевернувшегося в Черном море катера арестован на два месяца
• 17:11 • 7 июля 2019
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Водитель прогулочного катера заключен под стражу
Фото: Следственный комитет РФ
Суд в Краснодарском крае арестовал на два месяца водителя катера, перевернувшегося в Черном море. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
— Два месяца дали. Заключение под стражу, — сказали в пресс-службе. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним: в пятницу, 5 июля, в Черном море перевернулся прогулочный катер с 55 пассажирами при вместимости 12 человек. В результате погибли две женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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