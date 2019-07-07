Главный диетолог Минздрава опроверг наличие норм потребления молочных продуктов
Главный диетолог Министерства здравоохранения Виктор Тутельян сообщил, что определенных норм потребления молочных продуктов для здорового человека в сутки не существует.
Тутельян объяснил, что молочные продукты содержат много полезных и незаменимых для организма веществ. Поэтому они полезны для человека, если только он не страдает пищевой непереносимостью или противопоказаниями для здоровья.
По словам диетолога, он не слышал о подобных ограничениях. Не знает он и научного обоснования для их ввода.
— Если человек здоров и даже болен, но не имеет нарушений пищеварения, употребление молочных продуктов полезно, — приводит слова Тутельяна ТАСС.
Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина заявила, что употребление молочных продуктов массой более 400 грамм в сутки может нанести вред организму.
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