Владимир Познер заявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ
Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил о своем выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором телепремии ТЭФИ.
— Я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, — заявил он.
По мнению журналиста, премия ТЭФИ потеряла «свое общенациональное значение» и лишилась своего статуса, став «абсолютно рядовым призом среди десятков других».
Кроме того, Познер призвал руководство фонда «Академии российского телевидения» (АТР) отказать Комитету в использовании приза премии — бронзовой статуэтки «Орфей» работы Эрнста Неизвестного. Он напомнил, что, будучи президентом АТР, обещал скульптору, но если конкурс утратит «демократические принципы, которые изначально легли в его основу», то статуэтка не будет вручаться в качестве приза.
Обращение Владимира Познера опубликовано на его официальном сайте.
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