Виктор Медведчук рассказал, как стал кумом Владимира Путина
Глава украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал в эфире телеканала «Россия-1», как познакомился с Владимиром Путиным.
По словам политика, знакомство состоялось в начале 2000-х годов на одном из официальных мероприятий. Тогда Путин уже стал президентом России, а Медведчук был вице-спикером Верховной рады.
Идея предложить Путину стать крестным дочери Медведчука пришла в голову его жене. Она попросила супруга обратиться с просьбой к российскому президенту.
— Мы гордимся, и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году, — сказал украинский политик.
Он добавил, что его дочь видится со своим крестным. Одна из встреч прошла в Крыму еще до 2014 года, тогда Путин подарил девочке плюшевого медведя и букет цветов.
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