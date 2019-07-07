Игорь Акинфеев исключил свое возвращение в сборную России
• 22:43 • 7 июля 2019
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Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу прошлой осенью
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не вернется в сборную России ради участия в чемпионате Европы в 2020 году. Об этом футболист заявил на встрече с болельщиками в воскресенье, 7 июля.
— Это маловероятно. Я не отменяю свои решения. Я уже сделал свой выбор в пользу ЦСКА, — сказал голкипер. Его слова приводит издание Sport24.
Напомним, 1 октября 2018 года стало известно, что Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу.
Ранее сообщалось, что Игоря Акинфеева включили в десятку лучших вратарей 2018 года.
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