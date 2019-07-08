Алексей Кудрин опроверг «дрейф» в сторону Сергея Глазьева
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о том, что его точка зрения постепенно сближается с мнением его давнего оппонента, советника главы государства Сергея Глазьева.
Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии сделал соответствующее заявление, отметив «дрейф» Кудрина в сторону Глазьева.
Однако Кудрин заявил, что считает слова президента шуткой, поскольку трудно сказать, что бы он «хоть на сантиметр дрейфовал в его сторону», сообщает ТАСС.
Ранее Алексей Кудрин заявил, что не исключает «социальный взрыв» в случае роста уровня бедности в стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ отметил, что проблема снижения доходов населения существует, однако призвал не преувеличивать ее масштабы.
Читайте также: Эксперты назвали заявление Кудрина о бедности в России неслучайным перед прямой линией