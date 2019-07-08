Дерматолог назвал главные ошибки при солнечном ожоге
Канадский врач-дерматолог Роберт Гниадеки рассказал, какие меры следует предпринять и чего делать, напротив, не следует при солнечном ожоге.
Эксперт подчеркнул, что нельзя обрабатывать пораженные участки кожи пищевым маслом, кисломолочными продуктами или лимоном.
Вместо этих народных средств нужно охладить кожу влажной тканью и обработать увлажняющим средством без отдушек либо кремом с гидрокортизоном.
Пострадавшему нужно дать жаропонижающее и много чистой воды. В случае появления пузырей на коже возможно применение антибиотиков местного действия.
При сильных ожогах и дополнительных симптомах — в частности, рвоте — следует обратиться за медицинской помощь к специалистам, цитирует Гниадеки MedicalXpress.
Ранее дерматологи назвали главные ошибки в применении солнцезащитных кремов.
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