Стиви Уандер прервал гастроли ради операции
• 01:35 • 8 июля 2019
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Певец попросил не верить в слухи о его тяжелом состоянии, подчеркнув, что чувствует себя хорошо
Фото: https://www.facebook.com/StevieWonder
Американский певец и композитор Стиви Уандер объявил о временном прекращении концертной деятельности — исполнителю предстоит операция по трансплантации почки.
Как объяснил Уандер, операция запланирована на сентябрь. Донор уже найден.
Певец также попросил не верить в слухи о его тяжелом состоянии, подчеркнув, что чувствует себя хорошо, сообщает TMZ.
Ранее подруга Аллы Пугачевой Мила Андреева рассказала о том, как пластическая операция чуть не стоила жизни примадонне.
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