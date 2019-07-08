Свыше сотни новых фонарей появится в районе Марфино
Пресс-служба администрации Северо-Западного административного округа Москвы поделилась планами дальнейшего благоустройства района Марфино.
До конца текущего лета на шести улицах района установят 111 новых фонарей. К настоящему времени практически завершили работы на улицах Комдива Орлова и Гостиничной, а также на Сусоколовском шоссе возле станции метро «Владыкино».
В планах — начать замену фонарей на Большой Марфинской улице, на проезде у кинотеатра «Рига» от Станционной до Ботанической улицы и возле входов на станцию метро «Владыкино», сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в Москве стартовало комплексное благоустройство площади Академика Доллежаля, Верхней Красносельской улицы, улиц Лобачика, Малой Красносельской, 5-го и 6-го Красносельских переулков.
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