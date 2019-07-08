Вторая неделя июля начнется в Москве с дождя
• 05:50 • 8 июля 2019
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Циклон принесет в Москву осадки
Фото: Анна Иванцова, "Вечерняя Москва"
В понедельник, 8 июля, погоду в столичном регионе будет определять циклон — он принесет похолодание и дожди.
Температура воздуха поднимется не выше 21 градуса. Ветер ожидается юго-западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Атмосферное давление упадет до 738 миллиметров ртутного столба, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее руководитель Росгидромета Максим Яковенко заявил, что самым холодным местом в Московской области является поселок Черусти в Шатурском районе.
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