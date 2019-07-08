Три четверти россиян выступили за официальную регистрацию брака
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, посвященное отношению россиян к институтам семьи и брака. Опрос проведен накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля.
77 процентов респондентов заявили, что регистрация брака в официальном порядке необходима для создания семьи. Более привержены данной точке зрения пожилые люди — в их группе показатель достигает 84 процентов.
94 процента опрошенных сочли оптимальным средним возрастом для вступления в брак 27 лет для мужчин и 24 года для девушек.
Перечисляя основания для развода, участники исследования чаще всего называли бедность и отсутствие возможности содержать семью (46 процентов), измены и ревность (22 процента), эгоизм и непонимание между супругами (21 процент).
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 4 июля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Результаты опроса приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что более 850 московских пар поженились на новых площадках для регистрации брака. Наиболее популярными местами стали стадион «Спартак», особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, ресторан на Кутузовском проспекте и башня «Федерация» делового центра «Москва-Сити».
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