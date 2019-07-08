Московских школьников научат гейм-дизайну и программированию
Московские школьники 7-10 классов научатся создавать современные компьютерные программы и 3D-игры в детском центре имени Петра Великого.
Бесплатные занятия будут проходить до 2 августа по следующему адресу: Ленинградское шоссе, дом 56А.
Обучать столичных ребят программированию будут профессионалы в указанной области. Школьники под их руководством создадут игровую 3D-графику, смоделируют трехмерные объекты, приобретут полезные технические и инженерные навыки, передает официальный сайт мэра Москвы.
В пресс-службе Центра патриотического воспитания и школьного спорта рассказали, что программа обучения рассчитана на семь дней. В конце каждого из них для ребят будут проводить развлекательные тематические квесты, кибертурниры по компьютерным играм и многое другое. Кроме того, для решивших продолжить обучение планируют открыть кибершколу.
Занятия будут проходить в рамках программы «Киберлето». Записаться на уроки можно на официальном сайте мэра Москвы.
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