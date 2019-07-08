Учительницу в Омске лишили премии после показа детям фильма ужасов

В частной школе в Омске учительнице сделали выговор после показа школьникам от 8 до 14 лет фильма ужасов «Кукла». О произошедшем родители узнали от своих напуганных детей.

Первоначально информация об инциденте появилась на странице отца пострадавшей девочки в социальных сетях. По его словам, дочка не смогла уснуть вечером и рассказала маме, что ей и одноклассникам показывали фильм ужасов. Мужчина утверждает, что детей заставляли смотреть кинокартину, говоря, что в противном случае их заставят читать книги. Ему также удалось снять на видео учительницу, которая заявила, что не знает о возрастном ограничении фильма. Она уверяла, что многие дети не стали смотреть фильм, а другие, напротив, просили не выключать.

Позднее руководитель школы «Многопрофильная академия непрерывного образования» («Мано») Владимир Бем пояснил, что дети должны были пойти на улицу, однако из-за грозы не смогли. Тогда учительница включила фильм в актовом зале, но сделала не преднамеренно, а просто выбрала, опираясь на название и не зная содержания.

— Учительница, думая, что это детский фильм, ткнула фильм «Кукла». Она не знала, что это за фильм, и по титрам это тоже было непонятно. Когда дошли до середины фильма, его выключили. Тем более там нет ни одного кадра «ужасных ужасов», — заявил Бем.

Он добавил, что в результате учительнице объявили выговор и лишили премии. Приведенные выше слова отца одной из девочек Бем считает преувеличением, из которых не надо делать «сенсацию».

— Учителя, безусловно, виноваты и наказаны, — заключил директор. Об этом пишет РИА Новости.

Читайте также: Уволена чиновница, отправившая учителей убирать снег в мороз