Владимир Соловьев прокомментировал возмущение депутатов Рады телемостом с РФ
Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что выступающие против проведения телемоста с РФ украинские депутаты просто бояться правды.
8 июля российский телеканал «Россия-1» и украинский NewsOne заявили о подготовке телемоста "Надо поговорить" с участием граждан России и Украины.
Телемост должен состояться 12 июля, передает RNS.
Глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко раскритиковала подробную идею, отметив, что нельзя проводить телемост с Кремлем, пока не возвращен Крым и не прекращены боевые действия в Донбассе. Ее мнение поддержал и депутат Олег Ляшко.
Журналист Владимир Соловьев отметил, что подобная реакция украинских чиновников была вполне предсказуема.
— Возмутившиеся телемостом с Россией депутаты Рады просто боятся правды. Люди смотрят наши эфиры и верят нам, поэтому тот эфир, который состоится в пятницу, для них настолько страшен, — подчеркнул он в комментарии ФАН.
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