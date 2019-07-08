Аналитики рассказали, как изменится спрос на билеты в Грузию после 8 июля

В сервисе путешествий «Туту.ру» выяснили, приобретают ли российские туристы авиабилеты с пересадками в Грузию, а также как поменялся спрос на данном направлении с 8 июля. Напомним, что с этого дня в силу вступает указ президента о временном запрете авиасообщения между Россией и Грузией.

По данным специалистов, среди всех билетов по направлению Москва — Тбилиси прямые составляли большинство. Любопытно, что в июне 2019 года доля билетов с пересадками на этом маршруте не превышала полутора процентов (как и в 2018 году), тогда как в июле 2019 года она выросла до восьми–девяти процентов.

В настоящий момент спрос на Грузию среди российских туристов остается низким. На даты с вылетом после 8 июля билеты почти не берут, хотя «Грузинские авиалинии» не сняли с продажи перелеты через Ереван, при этом сохранив стоимость билетов на приемлемом уровне.

Как в июне, так и в июле доля билетов в Грузию от всех перелетов в страны ближнего зарубежья меньше, чем в 2018 году. Тем не менее на начало июля Грузия остается в списке лидеров самых востребованных маршрутов ближнего зарубежья, занимая в рейтинге пятое место.

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