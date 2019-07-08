Более 2 тысяч малых архитектурных форм установят в центре столицы

Объявлен аукцион на закупку более 2 тысяч различных малых архитектурных форм — от детских площадок до уличных домиков для кошек.
В пресс-службе Департамента по конкурентной политике рассказали, что закупку малых архитектурных форм представят на публичном слушании в рамках проекта «Биржа торгов» 11 июля.
— Запланированная процедура наряду с поставкой многофункциональных игровых детских комплексов, спортивных тренажеров предусматривает также поставку ваз и вазонов для уличных растений, уютных скамеек с навесами и даже уличного домика для кошек, — сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента по конкурентной политике.
Начальная цена контракта составляет 148 миллионов рублей. Глава департамента Геннадий Дегтев подчеркнул, что в среднем на одну закупку в этом году претендуют по пять участников.
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