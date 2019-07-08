Местечковость больше не «фу»

Местечковость. Какое вкусное все-таки слово. Вы заметили, что сегодня и следа не осталось от его пренебрежительного смысла? Ведь как было раньше: «Фу, это не айс, какое-то местечковое, не столичного пошиба». Мышиная возня на третьей линии, не интересная прогрессу, как Годзилле курс рубля к тугрику. От слова «вообще». Теперь наоборот.

Модная, технологичная, современная, по-европейски продвинутая Москва осознанно взяла курс на местечковость. Не вширь и ввысь, а вглубь. Как говорится, все внимание на места. На наши «спальники», на улицы, площади, парки и дворы за пределами Садового кольца, и дальше, дальше, в окрестности МКАД. Развернулась красавица столица браво на пятках: стоп, а не забыла ли я чего в погоне за европеизацией и в условиях глобализации?

И вот уже местечковость новый тренд — простой и гениальный. А главное, созидательный. И будущее огромного мегаполиса, стремящегося к агломерации, растущего и разбухающего, как гирлянда мыльных пузырей на пенной вечеринке, видится в тесной связке с будущим каждого отдельно взятого района. Маленькой частички большого города.

И почему раньше не додумались? Забыли, наверное, что сложенный из правильных кусочков пазл собирается в гармоничную картинку. А город — это как раз и есть пазл. И его детальки — столичные районы. Если положить в центре пазла бриллиант, а вокруг налепить степлером непривлекательной геометрии, вырезанной из мятой бумаги дрессированной обезьяной, то какая же это гармония? Это раздрай и примитив, сколько бы ни стоил и как бы ни был прекрасен камень в центре композиции.

Благоустроенный по программе «Мой район» сквер в Большом Факельном переулке Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Недавно была свидетелем того, как известный москвовед и историк Филипп Смирнов восхищался программой «Мой район» как одним из немногих безоговорочно верных решений нынешних градоустроителей. Человек этот из тех, кто в любой идее способен найти изъяны, и чаще всего справедливо, но «Мой район» оказался вне критики. Понятно, почему. Как в дореволюционной Москве психологически комфортной территориальной единицей был двор — отдельный маленький и самодостаточный мирок, так сегодня такой клеткой на шахматной доске должен стать район. Не нужно везде открывать Третьяковку, это лишнее, но сделать территорию цельной, чтобы человеку всего хватало на месте, чтобы ему было уютно здесь находиться и удобно жить, — это, конечно, идея идей. Основа, на которой сама собой выкристаллизовывается новая городская философия — узнавания места обитания. Его истории и особенностей. Причем движение идет не сверху, а снизу. Поинтересуйтесь, наверняка кто-то из общественных советников вашего района, а может быть, управа, а может, и ДК, да просто кто-то из активистов затеяли проект по изучению истории вашего района. Собирают у жителей старые фотографии, документы, воспоминания. Не по заданию, а просто так. Интуитивная инициатива. Чтобы потом, например, устроить выставку «для своих». И народ с удовольствием откликается. Про то же акция «Читай район», которая проходит во всех библиотеках города. Нам это нужно.

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