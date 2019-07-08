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Оценка может быть с перекосом

Андрей Воробьев, член ассоциации юристов России
• 12:24 • 8 июля 2019
Оценка, которую будут давать граждане, то есть потребители муниципальных или государственных услуг, будет больше связана с качеством, оказанием либо неоказанием самой услуги.

Например, получение путевки в детский сад и регистрация права собственности на квартиру.

Услуга может быть оказана некачественно или не в срок в том числе и по техническим причинам. В отдельных случаях чиновник в принципе может оказаться не в состоянии помочь гражданину. При этом рядовые россияне получат дополнительный рычаг давления на власть, который никак не будет способствовать повышению качества государственного управления или формированию сознательности гражданского общества.

То есть напрямую оценить действия государственного или муниципального служащего в данных случаях невозможно. Это может быть специалист высокого уровня, но услугой гражданин может остаться недоволен.

Например, россиянину не дали путевку в детский сад.

Либо если он регистрирует право собственности: был договор купли-продажи, заплачены деньги, но во время регистрации произошел некий сбой, и в результате услуга была оказана лишь через определенное время. В итоге человек поставит чиновнику «двойку». То есть прямой связи между чиновниками и потребителями попросту не будет. Чем больше возможностей у чиновника или чем шире его компетенция или юрисдикция, тем больше у него ответственности. Естественно, ответственность налагает обязанности. Но если поощрять и увольнять будут в зависимости от результатов работы, то это логично и нормально. Это означает озабоченность власти снижением рейтингов и понимание того, что есть люди, которые выступают в роли посредников между представителями власти и населением.

Повышение качества и эффективности госуправления люди чувствуют, соприкасаясь с органами власти Фото: https://pixabay.com

Могут быть ситуации, когда человек обращается с нерешаемой проблемой и потом выражает свое недовольство.

Но, я думаю, именно то, что будут перезванивать и уточнять, является страховкой, чтобы не стать заложниками общих настроений, которые не имеют отношения к работе конкретного чиновника. Все это происходит в рамках борьбы с излишней бюрократизацией в рамках использования новых технологий и коммуникаций с населением.

Повышение качества и эффективности госуправления люди чувствуют, соприкасаясь с органами власти. Это не соприкосновение с губернатором или мэром. Это происходит на другом уровне, в том же МФЦ. В целом смс-опросы позволят пресекать проблемы на раннем этапе, не переводя ситуацию в разряд тех, когда граждане перекрывают федеральную трассу.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»
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