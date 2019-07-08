Диверсификация «оборонки»: конструкторы боеприпасов хорошо делают и холодильники

На Международной промышленной выставке «Иннопром-2019» предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России демонстрируют конкурентоспособную продукцию гражданского назначения.

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на открытии «Иннопрома-2019» в Екатеринбурге напомнил о том, что президент Владимир Путин поручил к 2025 году выйти на уровень 30 процентов гражданской продукции от всего производства российского ОПК. К 2030-му доля невоенной продукции и товаров двойного назначения в ОПК должна вырасти до 50 процентов.

Это общемировая тенденция: оборонные предприятия являются разработчиками и носителями передовых технологий и новинок научно-технического прогресса. Конечно, самый лучший вариант - выпуск продукции двойного назначения. Например, один и тот же вертолет или самолет может и военные грузы транспортировать, и послужить для гражданских перевозок. Но проблема в том, что сегодня продукция для оборонных и мирных нужд все больше различается по специфике. Поэтому, зачастую предприятиям и НИИ нашего ОПК приходится идти другим путем. Это у них получается.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе входящего в состав госкорпорации Ростех концерна «Техмаш», на Международной промышленной выставке «Иннопром-2019» предприятия научно-производственного объединения представят почти 30 образцов инжиниринговой продукции. «Техмаш» – холдинговая компания, которая специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей ударных группировок Вооруженных сил России. Выпускаемые предприятиями «Техмаша» высокоэффективные образцы современного оружия стоят на вооружении армий более чем 100 стран мира. Но теперь и в производстве гражданской продукции холдинг демонстрирует конкурентоспособную продукцию.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра На Международной промышленной выставке «Иннопром-2019» предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России демонстрируют конкурентоспособную продукцию гражданского назначения Фото: Пресс-служба концерна "Техмаш"

Так, впервые на выставке в Екатеринбурге «Техмаш» продемонстрирует роторные прессы, предназначенные для изготовления таблеток из гранулированных порошковых материалов. Сегодня они широко применяются на предприятиях химической, фармацевтической и пищевой отраслей промышленности. Конструктивные особенности такого оборудования предусматривают возможность использования заменяемых пресс-инструментов с любой геометрией формообразующих. У таблеточных прессов надежное программное обеспечение, удобная для пользователей технология отладки и перенастройки,.

Также впервые экспонируется и вакуумный выключатель ВВТ-35, предназначенный для эксплуатации в составе электрических высоковольтных сетей. Благодаря вакуумной камере достигается моментальное гашение электрической дуги. Новейший прибор может использоваться в качестве коммутатора, призванного отключать оборудование в случае аварийной ситуации.

На «Иннопром-2019» концерн «Техмаш» представляет термостойкие и химически стойкие композиционные компоненты трубопроводов для химической и нефтехимической промышленности, теплоснабжения и тепловых сетей. Это образцы запорной арматуры на примере шаровых и дисковых затворов, разработанные НПО «Сплав» им. А.Н.Ганичева совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова. Запорная арматура изготавливается из полимерных композиционных материалов на основе реакто- и термопластов. Термостойкие и химически стойкие композиционные компоненты трубопроводов способны выдержать температуру и давление эксплуатации до 210°C и до 40 атмосфер соответственно.

Кроме того, одним из ключевых экспонатов экспозиции боеприпасного концерна стал специализированный холодильник для меховых изделий МХ-500. «Умная» техника оснащена микропроцессорным блоком управления с индикацией и регулировкой температуры от -10 до +8°С. Еще одно техническое устройство, представленное на выставке - медицинский морозильник ММШ-220. Его оборудование предназначено для замораживания и длительного хранения замороженной плазмы крови, ее компонентов, а также биологических образцов – лейкоцитов, эритроцитов, кожи, костной ткани. Установленная температура автоматически поддерживается с точностью до двух градусов.