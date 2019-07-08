Детский медицинский центр построят в Красногорске

• 12:40 • 8 июля 2019
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В медучреждении будет установлено самое современное оборудование
Фото: Павел Волков, "Вечерняя Москва"
Многопрофильный высокотехнологичный медицинский центр для детей построят в Красногорске, сообщает портал "Подмосковье сегодня".
В медучреждении будет установлено самое современное оборудование. Новый центр позволит жителям Красногорска, а также северо-западной части области получать медицинскую помощь рядом с домом.
Площадь центра составит 54 тысячи квадратных метров.
Завершить строительство центра планируется в 2022 году.
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