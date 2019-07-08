«Зенит» может приобрести футболиста «Манчестер Сити»
• 12:49 • 8 июля 2019
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Гарсия перешел в «Манчестер Сити» в 2013 году
Фото: https://www.instagram.com/p/BxvO86foao8/
Полузащитник «Манчестер Сити» Ману Гарсия может продолжить карьеру в «Зените», сообщает издание «Невские Новости». По словам источника, 21-летний испанец рассматривается в качестве игрока на перспективу.
По предварительной информации, сумма трансфера может составить 8 миллионов евро.
В «Манчестер Сити» Гарсия перешел в 2013 году. В прошлом сезоне футболист был отдан в аренду в «Тулузу».
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