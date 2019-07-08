Не всякая лягушка — царица

Эту семейную истину Константин Дмитриевич узнал, к сожалению, слишком поздно — во время судебного процесса, на котором родственники хотели лишить его права собственности на квартиру, которую он заработал один, великими трудами.

Сама по себе история пребанальнейшая! Жили-были москвичи: он и она. Она руководила всем домашним хозяйством. Он добывал деньги, работая специалистом по подготовке и проведению атомных взрывов. Зарабатывал достаточно для того, чтобы не только достойно содержать свою «царевну», двух детей, но и купить квартиру в приличном месте на проспекте Вернадского. Занят бывал так, что не имел времени вникать в семейный быт. Поэтому, когда наступила пора чубайсизации всей страны, поручил супруге оформить кооперативную квартиру в собственность «в равных долях». То есть пополам. О чем она ему между делом и доложила.

Время шло. Супруга отошла в мир иной. Взрослый сын пригласил убитого горем папу к нотариусу, где ему предложили (так он понял) отказаться от квартирной доли матери в пользу сына. Что он и сделал. Не изучив никакие документы, даже не сделав попытку разобраться в сути происходящего (такое бывает, судя по почте «Вечерки», довольно часто в состоянии нервного расстройства). Прошло некоторое время, и стало понятно, что сын, даже очень взрослый, не в состоянии оказывать отцу (Константину Дмитриевичу уже за 80…) должное внимание и уход. Наш читатель встретил даму, приятную во всех отношениях (без иронии), и привел ее домой. Для совместного проживания.

Сын, что вполне естественно, встал на дыбы! Подал в суд… на выселение отца из квартиры, которой (был уверен наш герой) они владели в равных долях. Константин Дмитриевич обратился в свою любимую газету за помощью. После вмешательства корреспондента «Вечерки» выяснилось, что никаких «долей» в этой квартире для нашего читателя не существует! Квартира полностью принадлежит сыну. Как так?! На этот вопрос ищет теперь ответ районная прокуратура. Даже беглый взгляд на документы отца позволяет сделать вывод, что в момент приватизации жилья «царица» обвела, мягко говоря, супруга вокруг пальца. То есть сделала себя единственной владелицей квартиры. Перед смертью сообщила об этом сыну и рассказала ему, как уговорить отца подписать жилищные документы в пользу наследника. Что и было сделано отцом в состоянии нервного перевозбуждения.

Не забывайте проверять семейные документы Фото: https://pixabay.com/

Мы далеки от того, что «царица» (так ласково именовал Константин Дмитриевич свою вторую половину) изначально по характеру была жадной, захапистой бабой-жабой. Наверняка она была милой царевной-лягушкой, которую наш герой зацеловал, заласкал и водрузил на семейный трон. Но, как всякая мать, имеющая сына-инфантила (47-летний мальчик с младенчества и поныне бренчит на гитаре), она понимала, что дитятко ничего путного себе в жизни не заработает. А то и, оформляя после смерти отца квартиру, попадет в руки аферистам и останется без жилья. Потому и решила не считаться с мужем, а сразу оформить квартиру только на себя с последующим вручением ее сыну (муж-то все равно когда-нибудь тоже умрет). Но, как теперь модно говорить, что-то в семье «пошло не так». Да так «не так», что пожилой человек, трудами заработавший себе жилье, может оказаться на улице в роли бомжа.

Не будем слишком укорять и сына, отвергшего отца с мачехой. Он понял, что новая пассия папы может получить право на собственность в его квартире (хотя дама имеет свое жилье и ни на что не претендует, пока). Его борьба за «квадраты» понятна. Жаль только, что ему не хватило ума поговорить с отцом по-человечески и решить жилищный вопрос по-семейному, тихо и без судебных прений. Другая мораль является главной в этой истории: мужики, не всякая лягушка, которую вы трепетно приносите в ладонях в свой столичный дом, становится потом царицей. В подтверждение этого вывода вспоминается история первого в мегаполисе случая выселения коренного москвича из квартиры в коммунальное общежитие Капотни. Вроде бы тот молодой человек не оказался надежным семьянином, не сумел создать райскую жизнь «лягушке» из соседней с Россией республики. Но, как говорили люди, знающие эту семью, выселенец поторопился с воцарением своей земноводной. Поэтому, все и во всем доверяя супруге (и супругу тоже), господа, не забывайте ПРОВЕРЯТЬ СЕМЕЙНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Это избавит ваших детей-инфантилов от слишком уж наглого посягательства на то, что вы заработали с таким трудом.

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