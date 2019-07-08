Молодые сотрудники столичных департаментов приняли участие в спартакиаде
Молодые специалисты в возрасте до 35 лет выполняли нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В соревнованиях участвовали 19 молодежных команд, представляющих столичные департаменты. Они состязались в стрельбе из электронного оружия, метании спортивного снаряда, делали упражнения на силу, гибкость и выносливость.
— Комплекс ГТО — основа физического воспитания всех жителей страны, в том числе московской молодежи, — отметил главный судья соревнований, член Молодежного совета Москомспорта Кирилл Вакарчук. — Мы собственным примером пропагандируем здоровый образ жизни. Уверен, что те ребята, которые сегодня выполнили комплекс ГТО, продолжат систематически заниматься физкультурой и спортом.
Победителем спартакиады оказалась команда Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Второе место заняли представители Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Бронзовым призером стала команда Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.