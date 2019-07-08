Речной карнавал прошел в Санкт-Петербурге
• 13:17 • 8 июля 2019
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В речном карнавале приняли участие команды администраций 18 районов города
Фото: Кирилл Конторщиков, «Невские новости»
В Санкт-Петербурге 7 июля прошел масштабный речной карнавал. По каналам города прошли украшенные речные трамвайчики, теплоходы и другие суда, сообщает издание «Невские Новости».
Зрители могли наблюдать за карнавалом с различных смотровых площадок: с набережной реки Мойки, со стороны Садового моста и Михайловского сада.
На каждом судне в момент его прохода по рекам и каналам проходило театрализованное действие, поставленное профессиональными режиссерами.
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