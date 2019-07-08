Эдита Пьеха рассказала, что боится гулять из-за бездомных в ее дворе

Российская певица Эдита Пьеха рассказала, что теперь не может, как прежде, гулять во дворе собственного дома. Артистка призналась, что причина ее хорошего самочувствия и внутреннего спокойствия — регулярное пребывание на свежем воздухе.

Раньше она любила выходить в сквер возле своего дома под Санкт-Петербургом, богатый вековыми деревьями. Сейчас она стала бояться выходить на улицу, ведь прямо в ее дворе поселились десятки бездомных.

— Я понимаю, что у этих людей нет дома, а ночевать им где-то надо. Летом, конечно, можно пожить и в лесу. Они так же, как и бездомные собачки. У нас их, кстати, тоже много. Ночью они такие соревнования устраивают! Мне их всех жалко: они же голодные! — поделилась Пьеха.

Хоть артистка и жалеет людей, которым пришлось оказаться без крова и крышей над головой, она решила обезопасить себя и временно прекратить прогулки рядом с домом, пишет «Собеседник».

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