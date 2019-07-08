Поклонники восхитились красотой 68-летней вдовы Кобзона
На днях вдова Иосифа Кобзона Нелли Михайловна стала участницей интервью в рамках программы «Душевный разговор» с певицей Жасмин. Бывшая жена Кобзона рассказала, что прожила с ним 46 лет. Выяснилось, что женщина оказывала неимоверную поддержку Кобзону, ведь он часто болел и нуждался в помощи.
— Он прошел свой земной круг очень достойно, красиво и мощно. Но такая судьба, — поделилась Нелли Михайловна.
Помимо хороших внутренних качеств женщины, поклонники оценили и ее внешние данные. После съемок певица Жасмин выставила на своей странице Instagram фото с Нелли Михайловной.
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Сегодня в студии "Душевного разговора" побывала удивительная женщина, муза и ангел-хранитель легендарного Иосифа Кобзона. Вместе они прожили целых 46 лет. В чем же секрет счастливой семейной жизни? - Узнаем сегодня у Нелли Кобзон! Новый выпуск уже на Youtube #НеллиКобзон #ИосифКобзон #Жасмин #ДушевныйРазговор #ДушевныйРазговорСЖасмин
Публикация от Сара Шор (певица Жасмин) (@jasmin)
Подписчики тут же рассыпались в комплиментах 68-летней вдове Кобзона:
— Боже, как же она хорошо выглядит! — написала одна из комментаторов.
— Какая приятная и красивая женщина! — сделала комплимент подписчица.
— Невероятной красоты женщина. И самое главное, что это природная красота! — восхитилась поклонница.
После смерти своего мужа Нелли Михайловна возглавила благотворительный фонд, который был учрежден Кобзоном незадолго до его кончины.
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