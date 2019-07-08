Сергей Собянин поздравил актера Андрея Мягкова с днем рождения
Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июля поздравил советского и российского актера Андрея Мягкова с днем рождения. Артисту исполнился 81 год.
Поздравительная телеграмма от Сергея Собянина была опубликована на официальном сайте мэра Москвы.
Глава города подчеркивает, что Андрей Мягков – всенародно любимый актер. Он внес большой вклад в сохранение и приумножение славных традиций отечественного искусства.
- Популярные фильмы с вашим участием пополнили золотую коллекцию нашего кино и на протяжении десятилетий не сходят с телеэкранов. Ваши яркие сценические работы вызывают восхищение театральной Москвы и России, - говорится в телеграмме на официальном сайте мэра.
Сергей Собянин пожелал Андрею Мягкову доброго здоровья, благополучия и новых творческих успехов.
Напомним, что актер наиболее известен широкой публике как исполнитель главных мужских ролей в фильмах «Ирония судьбы, или с легким паром!» и «Служебный роман».
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