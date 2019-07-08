Эксперты выяснят, насколько пролетающие самолеты мешают москвичам
Это связано с заявлением местных жителей, которые жалуются на шум от пролетающих самолетов.По словам представителя ГК ОрВД Николая Ивашова, изменение воздушных путей в обход Митина может негативно отразиться на работе аэропорта Шереметьево.
— Нам было поручено еще раз проработать вопрос шумового фона из-за пролетающих судов в связи с обращением инициативной группы жителей Митина, которое они отправили на имя гендиректора предприятия Игоря Моисеенко. Мы готовы выступить с предложением проверить данные показатели в этом районе, — поделился Николай Ивашов.
По его мнению, уровень шумовых значений может зависеть также и от выполнения нормативов пилотами авиакомпаний.
Специалисты ГК ОрВД выступили с инициативой к столичным властям провести экспертизу с привлечением сотрудников Росавиации. После изучения ситуации на месте будут приняты возможные меры ее урегулирования.
В том числе в перспективе может быть установлена станция шумового мониторинга, которая сможет регистрировать показатели.
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