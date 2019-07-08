Эксперт назвал перспективные сферы сотрудничества для России и Турции

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский выделил основные сферы сотрудничества для России и Турции: сельское хозяйство, промышленность и энергетика, передает rueconomics.ru.

8 июля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 16 процентов и составил 25 миллиардов долларов. Страны планируют увеличение показателей в четыре раза до 100 миллиардов долларов в год, сообщает ФАН.

По словам Мантурова, Россия и Турция успешно развивают крупные совместные проекты в области металлургии, строительства, легкой промышленности.

Эксперт Виктор Надеин-Раевский отметил, что энергетические потребности Турции растут, поэтому сотрудничество стран в этой сфере будет расти. Так, в настоящее время Анкара значительно ускорила решение всех вопросов, касающихся строительства «Турецкого потока» и атомной электростанции в Аккую.

Также, по мнению эксперта, страны продолжат активное сотрудничество в военной промышленности.

— Задача в 100 миллиардов товарооборота выполнима, если не будет политических неприятностей и Турция сохранит свои позиции в области самостоятельной внешней политики, — отметил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

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