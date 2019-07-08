Ученые озвучили неожиданный эффект влияния сауны на сердечно-сосудистую систему

При посещении сауны организм получает такую же нагрузку, как при занятии спортом. К такому выводу пришли исследователи в Галле-Виттенбергском университете имени Мартина Лютера.

В эксперименте приняли участие 19 человек. Они провели в сауне около 25 минут, в течение этого времени у них измеряли кровяное давление и частоту пульса. После участники сделали небольшую велотренировку.

Выяснилось, что при посещении сауны их артериальное давление и ЧСС были на том же уровне, что и при нагрузке в 100 Вт на тренажере.

Таким образом, регулярное посещение сауны благотворно сказывается на состоянии организма, в том числе способствует потере лишнего веса. Однако стоит заметить, что похудение в основном происходит за счет вывода жидкости из организма. Для подтянутой фигуры необходимо заниматься спортом.

Кроме того, исследователи смогли опровергнуть одно из давно принятых убеждений, связанных с посещением сауны. Ранее считалось, что из-за высокой температуры сосуды расширяются, поэтому кровяное давление падает. Эксперимент показал, что оно сначала растет, а падает уже в состоянии покоя. При этом новый показатель ниже первого, зафиксированного до посещения сауны. В связи с этим, людям с низким давление следует соблюдать осторожность, считают ученые.

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