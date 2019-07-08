Москвичей приглашают на празднование дня Петра и Февронии

В числе первых программу Дня Петра и Февронии организовал парк «Сокольники».

Здесь 6 июля самые творческие семьи города собрались на фестиваль «АРТамаран». На Фонтанной площади посетители в составе команд, возглавляемых профессиональными художниками и декораторами, совместными усилиями создали собственные инсталляции, посвященные морской тематике. Здесь и креативные бассейны, и уплывающие за горизонт корабли, и забытые на морском дне якоря.

— Мы постарались максимально задействовать все городские площадки, — рассказал руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский. — Так, в парке «Зарядье» пройдет исторический бал. В музее-заповеднике «Коломенское» 9 июля состоится уникальный концерт хорового пения в храме Воскресения Господня, где крестили Ивана Грозного.

Храм внесен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, и благодаря его акустическим данным зрители получат незабываемые впечатления. Кроме того, 8 июля в девяти столичных кинотеатрах запланирован бесплатный показ мультфильма про жизнь Петра и Февронии.

Однако центральной площадкой праздника по традиции стал музей-заповедник «Царицыно». Концертную программу здесь представили известные музыкальные династии, среди которых семья Маликовых, Лариса Долина и другие. А кульминацией стала церемония вручения семьям, прожившим в браке 25 и более лет, медали «За любовь и верность».

— Еще с 28 июня в «Царицыне» действует выставка «Семья — душа России», представляющая работы не только известных художников из крупнейших музеев страны, но и молодых авторов, даже детей, — отметила генеральный директор музея-заповедника Елизавета Фокина. — Всего на выставке около ста работ, и зрители смогут проголосовать за одну из них.

А в ходе празднования, прошедшего в воскресенье, гости смогли поучаствовать в различных спортивных эстафетах и мастер-классах для любых возрастов. Например, по росписи сувениров, мыловарению, фигурному вырезанию овощей, макияжу, йоге и вокалу.

Не отстает с культурно-развлекательной программой и парк Победы на Поклонной горе. Спектакль мимов, мастер-классы по росписи бумажных фонариков и открытые уроки по созданию ленточных браслетов, символизирующих крепость семейных ценностей, здесь прошли накануне официальной даты празднования российского аналога Дня всех влюбленных. Любители приобретать новые знания отправились на лекции по этнографии, посвященные семейным традициям в разных странах. А поклонники здорового образа жизни приняли участие в спортивных эстафетах.

Празднование продолжится и 8 июля. Парк Горького приглашает на бесплатные экскурсии «14 историй любви». Лианозовский парк организует викторину на знание русских пословиц и поговорок о самом искреннем на Земле чувстве. На ВДНХ расскажут о советских фильмах, снимавшихся в местных павильонах.

А столичные загсы, несмотря на выходной день, организуют церемонии бракосочетания. В предпраздничные дни, 5 и 6 июля, свадьбы уже сыграли 1300 пар.

Напомним, День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года. Календарно он совпадает с днем памяти православных святых Петра и Февронии. По традиции муромского князя Давыда Юрьевича (в монашестве — Петра) и его супругу, живших в XIII веке, почитают за их верность друг другу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Соловьев, генеральный директор фонда социально-культурных инициатив:

— В День любви, семьи и верности в столице вручили около 300 комплектов наград «За любовь и верность»: это большая медаль, сертификат на нее и две небольшие медали на лацканы пиджаков. Признание получили семьи, прожившие в браке 25 и более лет. Всего по стране по случаю праздника награждены примерно семь тысяч пар. Первые двенадцать медалей получили в субботу супруги из Владимирской области. Даже в тех регионах, где не исповедуют православие (а на медали изображены православные святые Петр и Феврония), не отказываются от празднования. В любых религиях семейные ценности на первом месте.

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