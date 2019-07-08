Формула страха и опасное приключение: что почитать в отпуске

Дмитрий Комм «Формулы страха. Введение в историю и теорию фильма ужасов»

Известный киновед рассказывает, как возникли и какими были первые фильмы ужасов и какие герои стали стращать читателей и зрителей. «В октябре 1911 года в первая книга о Фантомасе, в которой этот суперпреступник стал бульварным вариантом романтического героя, этаким падшим ангелом, бросающим вызов преуспевающему и равнодушному человеческому обществу. Через год стартовал и соответствующий криминальный киносериал. Книжки о приключениях Фантомаса, расходившиеся как горячие пирожки, были переведены на многие языки мира, в том числе — и японский». Всего за три года выпущено 32 романа о Фантомасе — авторы, Пьер Суверстр и Марсель Аллен, надиктовывали на записывающее устройство один роман в месяц.

А в 1913 году появился первый кино-Фантомас. Одновременно на экраны вышел фильм «Человек с восковым лицом», действие в котором происходит в музее восковых фигур.

Из книги можно узнать много интересного о разновидностях кинохоррора, готическом романе и классическом детективе, и американском ужасе без показа самого ужаса, и слащавой мелодраме с добрыми привидениями и злыми мужьями.

Наталья Стремитина «Записки из подвала, или дневник практичной женщины»

Сборник включает в себя рассказы и повести современной писательницы, многие из которых имеют реальную основу. В тех самых «Записках из подвала», давших название всей книге, эмоционально и красочно описано, как живется в прошлом интеллигентной московской даме, теперь обычной обитательнице Вены. Язык она знает пока еще плохо, работает в прачечной дома престарелых. Это борьба за выживание.

И даже любимые ноты оказались потеряны в дороге вместе с прочим багажом. Что осталось, неужели только воспоминания? «Мои первые детские игры проходили на асфальте большого города под грохот трамваев и машин. Окна нашего коммунального рая из двух комнат выходили на Садовое кольцо, гул улицы не умолкал ни ночью, ни днем. Рядом примостилась площадь из трех вокзалов, откуда потоки людей врывались в столицу в надежде на новую, прекрасную жизнь. В школу меня водила строгая бабушка и крепко держала за руку — перейти широченное Садовое кольцо без взрослого было рискованно…» Но выход можно найти только в настоящем. В умении ощутить каждый момент жизни и увидеть в нем нечто светлое или хотя бы интересное.

Эрика Фатланд «Похищенная зима. Как дети победили преступников, пытавшихся подчинить себе всю планету»

В мире произошло что-то неладное — зимой наступила жара, в школах дети сидели за партами, мокрые от пота. Обеспокоенные дети писали письма Деду Морозу — сможет ли он приехать с подарками в такую погоду? В яркой цветной книге «Похищенная зима. Как дети победили преступников, пытавшихся подчинить себе всю планету» рассказывается о приключениях норвежской девочки Ханны (с увлечением читавшей книги про настоящих сыщиков и мечтавшей самой поймать хоть одного преступника) и ее приятеля Оскара, которые стали искать того, кто же стоит за международным заговором злодеев. И вот они находят некоего Мастера, считающего, что тот, кто контролирует погоду, контролирует мир.

Коварному суперзлодею для того, чтобы запустить основное устройство по изменению погоды, нужен редчайший кристалл в мире, а точнее — изделие из него, «Зимнее яйцо» Фаберже, хранящееся в Эрмитаже. Дети спасают директора музея и отправляются вдогонку за Мастером. «Оказалось, лестница вела к открытому люку. Дети вышли на большую гладкую крышу. Под ними и вокруг раскинулся Санкт-Петербург со своими куполами, окутанный черными тучами бушующего шторма. Дождь хлестал в лицо. Посреди крыши стояла металлическая конструкция, за ней мелькало что-то белое и круглое… Это такой современный воздушный шар». Но опасное приключение заканчивается счастливо, и юная сыщица вместе с отцом радостно отмечает русское Рождество.

Составитель Л. Еремина «Царицыно в дневниках и воспоминаниях»

Книга подробно рассказывает об истории этого места, начиная с первого упоминания в Писцовых книгах конца XVI века до конца 2010-х годов. Среди первых владельцев были князь Василий Голицын, молдавский господарь Дмитрий Кантемир и Екатерина II, которая и повелела переименовать свои новые владения из Черной Грязи в Царицыно. В тексте описано строительство архитектором Баженовым здешних дворцов, решение Павла I о прекращении строительства и Александра I — об открытии усадьбы для публики. В 1918 году дачи были национализированы, число жителей поселка выросло в несколько раз, люди трудились на местном стекольном заводе (где изготовили первые кремлевские звезды), молочном заводе, в депо и швейной мастерской. В 1927 году был открыт Царицынский историко-художественный и краеведческий музей. Далее описывается Царицыно в годы войны, включение поселка в состав Москвы и недавняя реконструкция.

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