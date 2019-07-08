Меган Маркл возьмет собаку из приюта для своего сына
• 16:58 • 8 июля 2019
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Герцогиня Сассекская считает, что малышу необходим верный друг, с которым он сможет играть у себя дома
Фото: Страница Sussex Royal в Instagram (https://www.instagram.com/sussexroyal/?hl=ru)
Меган Маркл планирует посетить приют для собак для того, чтобы выбрать питомца для своего сына Арчи. Герцогиня Сассекская считает, что малышу необходим верный друг, с которым он сможет играть у себя дома.
— Меган правда хочет завести собаку, с которой Арчи сможет ассоциировать свое детство. Она надеется, что у них будет крепкая связь, и у Арчи будет много приятных воспоминаний, —сообщает источник в королевских кругах.
Отмечается, что у Маркл и принца Гарри уже есть две собаки, одну из которых герцогиня взяла из приюта. Это пес породы бигль по имени Гай, пишет Mirror.
Напомним, 6 июля состоялись крестины Арчи. Таинство прошло в закрытом формате в личной часовне королевы Елизаветы II.
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