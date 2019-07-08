Билеты на «Сапсаны» отправлением 1 сентября стали доступны по сниженной цене
• 17:16 • 8 июля 2019
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Стоимость приобретаемого билета не будет меняться в зависимости количества дней до отправления и заполняемости поезда
Фото: Взято из Twitter (https://twitter.com/sapsan_rzd)
Билеты на поезда «Сапсан» с датой отправления 1 сентября текущего года стали доступны по сниженной цене в рамках акции, приуроченной ко Дню знаний. Об этом рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».
— Специальная акция приурочена ко Дню знаний и распространяется на все поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, — указано в сообщении.
Стоимость приобретаемого билета не будет меняться в зависимости количества дней до отправления и заполняемости поезда, ее будет определять только выбор категории места и класс обслуживания, передает Агентство городских новостей «Москва».
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