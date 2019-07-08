Администратор рассказала, как совмещать работу с воздушкой гимнастикой

Сегодня гостем нашей рубрики «Начистоту» стала Елена Шиповалова-Ветлова, работающая администратором в одной из московских женских консультаций.

— В детстве я любила лечить кукол, слушала их сердцебиение, бесконечно поила «пациентов» лекарством от кашля и знала, что такое фонендоскоп: мама купила мне набор юного доктора.

— Незнакомые взрослые называли меня в детстве ангелом из-за белокурых локонов и голубых глаз. Но я была настоящим непоседливым чертенком.

— В школе меня называли не «кудряшка Сью», а «Шапокляк» — за мои проделки.

— Я занималась хореографией, баскетболом, легкой атлетикой — мне нужно было все время двигаться.

— Еще школьницей я мечтала поскорее выйти на работу. Поэтому, окончив 8-й класс, пошла на завод. В обязанности контролера ОТК входила проверка автозапчастей. Днем работала, а затем бежала в вечернюю школу, надо было окончить 9–10-й классы.

— Родители были не в восторге от моей затеи, но с моим упрямством даже папа ничего не смог поделать — у меня его несгибаемый характер.

— Я и сегодня легкая на подъем, не сижу на месте. А еще я ответственная.

— Для того чтобы чувствовать себя красивой, мне не нужна косметика. Без макияжа я себе больше нравлюсь.

— Я неплохо отношусь к пластической хирургии, но я бы в своей внешности ничего менять не стала. Красивая ли я? Конечно. Это даже не обсуждается.

— Я всегда любила животных, сейчас в нашем доме живет огромный и добрый ньюфаундленд. Листика я купила 11-летнему сыну, чтобы он меньше сидел за компьютером и больше гулял с собакой.

— Сегодня Листик весит почти 80 килограммов. Гуляю с ним я, а сын по-прежнему сидит за компьютером.

— С сыном, которому сегодня 17 лет, я бываю достаточно строгой. Но когда сын укоризненно говорит: «Мама, не ругайся, ты же девочка», — я таю.

— Моя 28-летняя дочка часто ведет себя, как моя мама: задаривает меня подарками, вкусняшками.

— Я десять лет проработала в ресторане, шесть лет — в страховой компании, воспитывала детей. Казалось, жизнь прекрасно сложилась, но из-за нервного срыва на работе она перевернулась с ног на голову.

— Организм остро отреагировал на стресс, быть руководителем отдела продаж — очень нервная работа, не каждый выдержит.

—Врачи не могли объяснить, что со мной происходит, а мне становилось все хуже.

— Три года мне казалось, что я медленно умираю. А потом я влюбилась!

Елена Шиповалова-Ветлова во время занятий на воздушном кольце Фото: Личный архив

—Мы с ним встретились, когда я была, прямо скажем, не в лучшей форме: при росте 168 сантиметров весила почти 98 килограммов.

— Любовь сделала то, что не удавалось врачам: я захотела жить. Я стала заниматься гимнастикой, следить за питанием, похудела на 38 килограммов.

— Мне было хорошо рядом с этим человеком, но прошло время, и мы расстались. Но я всегда буду благодарна ему за то, что он вернул мне желание нравиться и жить.

— Когда мне исполнилось 45 лет, я подарила себе пианино. Думала, вспомню детство, буду играть произведения любимых композиторов — Баха, Чайковского, Шуберта. Иногда я подхожу к инструменту, чтобы сыграть одну-единственную мелодию: после болезни других я не вспомнила.

— Лето я обожаю! А из длинных зимних дней люблю лишь несколько — новогодние праздники.

— Мне нравится внимание сильного пола. Мужчины мне улыбаются, я улыбаюсь в ответ, с радостью поддерживаю беседу. И прощаюсь. Продолжения знакомства быть не может. Я общительная, но не легкомысленная. У меня есть муж.

— Замуж я вышла в прошлом году и счастлива в браке.

— Муж часто дарит мне комнатные цветы — я не люблю срезанных растений. Так что у меня в квартире сегодня ботанический сад в миниатюре.

— Я очень люблю готовить, мой главный помощник на кухне — кулинарная книга, изданная в 1957 году.

— Два года назад я открыла для себя занятия на воздушном кольце. Сейчас выступаю на турнирах. Весьма успешно, надо сказать.

— Сегодня я сильнее, чем была 10 лет назад.

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