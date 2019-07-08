Смертельно больной экс-игрок «Зенита» попрощался с болельщиками
• 19:07 • 8 июля 2019
Поделиться:
0
doc764u1brm3k5duud06xq
Страшный диагноз — боковой амиотрофический склероз — Риксен узнал в 2013 году
Фото: Аккаунт Вероники Риксен в Instagram (https://www.instagram.com/veronikaricksen/)
Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Фернандо Риксен попрощался с друзьями и поклонниками. Спортсмен страдает от неизлечимой болезни — бокового амиотрофического склероза.
Видео с прощальной вечеринки были опубликованы на официальной странице супруги Риксена в Instagram. Вероника Риксен поблагодарила поклонников за невероятную атмосферу и поддержку их семье.
Напомним, страшный диагноз — боковой амиотрофический склероз — Риксен узнал в 2013 году. Данное заболевание неизлечимо, при нем происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейтронов. Позже оно приводит к параличу и атрофии мышц.
Читайте также: «Никогда не сдавайся, Фернандо!»: «Зенит» поддержал тяжелобольного коллегу
20:188 июля 2019
20:068 июля 2019
19:158 июля 2019
19:078 июля 2019
18:598 июля 2019
18:218 июля 2019
18:198 июля 2019
18:158 июля 2019
18:028 июля 2019
17:498 июля 2019
17:498 июля 2019
17:438 июля 2019
17:338 июля 2019
17:288 июля 2019
16:438 июля 2019
16:228 июля 2019
16:048 июля 2019
15:368 июля 2019
15:318 июля 2019
14:478 июля 2019
14:468 июля 2019
14:388 июля 2019
14:218 июля 2019
14:068 июля 2019
13:508 июля 2019
13:508 июля 2019
12:358 июля 2019
12:078 июля 2019
12:048 июля 2019
11:598 июля 2019
11:278 июля 2019
11:058 июля 2019
10:538 июля 2019
10:418 июля 2019
10:418 июля 2019
10:388 июля 2019
10:118 июля 2019
09:058 июля 2019
09:048 июля 2019
08:328 июля 2019
08:318 июля 2019
08:218 июля 2019
08:008 июля 2019
07:438 июля 2019
07:198 июля 2019
06:508 июля 2019
06:308 июля 2019
05:508 июля 2019
05:178 июля 2019
04:218 июля 2019