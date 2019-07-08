Королева воркаута Софья Справцева. Как стать лидером в популярном движении

На первом форуме «Мой район», который прошел в Гостином Дворе, самые восхитительные пируэты продемонстрировала 20-летняя студентка, КМС по спортивно-групповой акробатике и просто московская красавица Софья Справцева. Корреспондент «ВМ», не скрывая своего восхищения, взял интервью у юной прелестницы, не отходя от брусьев.

То, что делает эта миниатюрная девушка на брусьях, достойно кисти большого художника. «Девочка на шаре» Пабло Пикассо — уже вчерашний день по сравнению с будущей картиной, натурщицей которой непременно должна стать москвичка Софья Справцева. Легким движением он поднимает свое тело над землей прекрасными ножками в небо, и замирает, словно на стоп-кадре, парящая лебедь.

— Софья, где вы так научились управлять своим телом? — поинтересовался корреспондент «ВМ» еще до того момента, как богиня воркаута вернулась на грешную землю.

— У меня подготовка хорошая, я в Выхино занималась спортивной акробатикой с самого детства. Была призером московских соревнований в составе нашей команды. Даже третье место на всероссийском турнире мы заняли. С акробатикой пришлось закончить, когда мои тренеры переехали в другой город, и я стала искать занятие по душе.

— Почему остановили свой выбор на воркауте?

— Воркаут — это интересно, он помогает держать себя в хорошей форме. Заниматься воркаутом можно где угодно — в зале, дома, на улице, где есть специальная площадка. Сейчас таких много в Москве, спасибо за это мэру столицы Сергею Собянину.

— Каким образом можно принять участие в соревнованиях по воркауту?

— Смотришь в Интернете афиши соревнований и отправляешь заявку на турнир. Существуют московские соревнования, региональные, чемпионат России, чемпионат мира, Кубок мира. Я редко участвую в турнирах, потому что мало тренируюсь из-за учебы.

— Где вы учитесь?

— Я окончила третий курс университета физической культуры (РГУФК). Возможно, буду тренером по воркауту, который позволяет развивать людям физические качества, поддерживать отличную форму.

— Как молодому москвичу стать звездой воркаута, не имея за плечами спортивного прошлого?

— Начинается все с базовых упражнений: отжимание от пола, подтягивание на перекладине, отжимание на брусьях, а потом уже плавно идет переход к выполнению сложных элементов. При наличии хорошей спортивной базы можно отлично выполнять элементы. База нарабатывается индивидуально, кому-то на это надо больше времени, кому-то меньше.

Занимаясь воркаутом в кругу единомышленников, можно найти новых друзей Фото: Борис Бухтияров, специально для «Вечерней Москвы»

— Чем воркаут привлекает молодежь?

— Красота в эстетике, поэтому молодежь все больше занимается этим видом спорта в Москве. К тому же это хороший шанс реализовать себя в сфере общения.

— Объясните проще.

— Занимаясь воркаутом в кругу единомышленников, ты находишь новых друзей. Парни знакомятся с девушками и наоборот. Так создаются спортивные семьи. Воркаут расширяет круг общения.

— А участие в чемпионате мира по воркауту расширяет это общения до планетарного масштаба?

— Конечно. Кстати, 27 июля чемпионат мира по воркауту пройдет в «Лужниках». К сожалению, я не успела к нему подготовиться. Надо, чтобы была соответствующая этому уровню силовая подготовка, набор элементов, но у меня пока есть пробелы. Если я наработаю то, чего мне не хватает, тогда, может быть, приму участие в следующих чемпионатах мира. Для этого нужны ежедневные тренировки, но у меня учеба, поэтому только пару раз в неделю я тренируюсь.

— Сколько времени вам придется усиленно тренироваться, чтобы принять участие в чемпионате мира?

— Полгода недостаточно. Нужен год качественной подготовки, потому что уровень атлетов растет. Того уровня, который у меня есть сейчас, мне бы хватило для успешного выступления на чемпионате мира в 2014 году. Сейчас уже не хватит.

— Вам отдали бы первое место только за красоту.

— Мотивация выступить на чемпионате мира у меня есть, но я хочу в нем победить не за красивые глаза, а в честной спортивной борьбе.



Кстати, недавно стартовал онлайн-отбор в сборную России для участия в Street Workout 2019.



Мероприятие пройдет в Москве 27 июля в «Лужниках». Нашу национальную команду будут представлять восемь человек: четыре девушки и квартет парней.

Организовывая онлайн-отбор в сборную России, организаторы соревнований надеются привлечь действительно самых сильных мастеров воркаута нашей страны. Подать заявку на участие в ЧМ-2019 можно через соцсеть «ВКонтакте».



СПРАВКА

Воркаут — уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, физкультуре и представляет собой спортивную субкультуру. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях или вообще без их использования (на земле). Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости. Люди, увлекающиеся таким спортом, называют себя воркаутерами, дворовыми спортсменами, уличными гимнастами, турникменами.

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