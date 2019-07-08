Полицейских Тобольска превратили в супергероев, сняв экшн-трейлер
• 19:31 • 8 июля 2019
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Из полицейских сделали народных героев
Фото: Кадр из видео vk.com/umvd_tyumen
Сотрудники полиции из Тобольска решили оригинально пригласить на работу молодых людей, сняв ролик, в котором полицейские предстают супергероями. Ролик опубликован в Сети и набирает десятки тысяч просмотров.
В основе ролика лежит противостояние хаосу и беззаконию, которое творится на улицах города, а против него сражаются участковые, патрульные, следователи и инспекторы ДПС. Фоном звучит героическая музыка.
В региональной пресс-службе заявили, что ролик нацелен на молодых людей от 20 до 35 лет, сообщает РИА Новости.
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