Экспорт высоких технологий

— Сегодня снова появились основания называть Москву не только научным, кадровым, но и высокотехнологичным промышленным центром страны: машиностроение, авиастроение, автомобилестроение, космос, оборонка — все это актуально, — сразу вводит в курс дела собеседник. — Продекларированный в 2014 году курс на импортозамещение сказался на поддержке отечественного производителя и поиске инновационных компаний, которые могли бы конкурировать с известными западными корпорациями на внутреннем рынке РФ. Но за это время перед нашими предприятиями встала и более амбициозная задача — выход на экспорт. И по итогам четырех месяцев 2019 года Москва действительно показала себя как лидер несырьевого неэнергетического экспорта, на нее приходится около 16 процентов от общероссийского показателя (столица отправила продукцию на 7,1 млрд долларов в 170 стран).

— Какие страны входят в круг активных импортеров московской промышленной продукции и что именно пользуется спросом?

— В московской высокотехнологичной продукции заинтересованы страны СНГ, Великобритания, Китай, США, Египет, Германия, Алжир, Япония и Индия. Например, Китай импортировал турбодвигатели и газовые турбины на сумму 117 млн долларов, Египет — радиолокационную аппаратуру на 54 млн долларов. Наиболее востребованными товарными категориями в Белоруссии стали легковые авто (52 млн долларов), а в Алжире — лазеры и спецоптика (21 млн долларов).

Напомню, что в соответствии с Указом президента о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года правительством была поставлена задача по повышению несырьевого экспорта страны до 250 млрд долларов. В этой связи у Москвы тоже есть приоритетные направления работы — вывод новых игроков на внешние рынки, расширение географии экспорта.

— Кстати, периодически возникает вопрос: турбины, лазеры — по сути фундаментальное наследие еще советской эпохи, а какие новые технологии смогли стать успешными на зарубежном рынке?

— Например, научно-технический центр «Бакор» экспортирует в страны СНГ, Европу, США, Индию, Латинскую Америку инновационные фильтрующие мембраны, которые используют в том числе на обогатительных фабриках, в золотодобывающей промышленности. Широко используются за рубежом платежные решения «Ярус ЛТД», производящей банковские терминалы, билетные системы, паркоматы...

Еще один крупнейший экспортер — ГК «Микрон», на него приходится 54 процента экспорта российской электроники. Компании принадлежат уникальные разработки для интернета вещей, цифровизации экономики, критической инфраструктуры. Так, RFIDметки позволяют маркировать багаж в аэропортах и следить за его передвижением. Также компания производит карты доступа и умные бейджи для массовых мероприятий, вспомните паспорта болельщиков ЧМ.

— Какую поддержку готов оказывать город предприятиям для выхода и работы на международных рынках?

— В этом году нами был создан Центр поддержки и развития промэкспорта, экспорта продукции АПК и промышленных технопарков АНО «Моспром». Он охватывает все вопросы внешнеэкономической деятельности, оказывает информационно-консультационную поддержку, увеличивает узнаваемость продукции индустриальных компаний столицы на международном уровне.

Главное — мы создаем условия, чтобы экспортно ориентированных столичных предприятий и их объемов продаж на внешних рынках стало больше. Сейчас город предоставляет до 27 процентов налоговых льгот эффективно работающим и создающим новые рабочие места предприятиям. Благодаря этому идет снижение платежей по земле, налогу на имущество и на прибыль. Город предоставляет льготные займы, целевые субсидии, компенсацию затрат на присоединение к инженерным сетям. Это непосредственным образом будет влиять на экономику московских предприятий и, естественно, на экономику города в целом.

ДОСЬЕ

Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Окончил Пермский госуниверситет (2006), РАНХиГС (2012), МГУУ (2017, магистр). До прихода на нынешнюю должность работал в коммерческих организациях, московском Управлении ФАС РФ, был замруководителя Департамента земельных ресурсов столицы, 1-м замруководителя Департамента горимущества.

Читайте также: Объем поставок продукции турецкого машиностроения в Россию планируют увеличить до 1 млрд долларов