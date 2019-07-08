Выставка Мунка и фильм Бунюэля: что ждет москвичей во вторую неделю июля

9 июля с 12:00 до 21:00 часов в Московском музее современного искусства пройдет открытие выставки скульптора Жауме Пленса. Он привез в Москву 20 инсталляций. В их числе «Тишина», «Автопортрет с музыкой», «Тервюрен» и Firenze II. Встреча с мастером назначена на 19 часов, желающим нужно не только купить входной билет, но и зарегистрироваться.

10 июля в 19:30 Центральный дом кино приглашает москвичей старше 18 лет на премьеру футуристической фантазии AIDOL художника Лоуренса Лека. Картина об угасающей звезде поп-сцены Диве и искусственном интеллекте Гео откроет Московский фестиваль экспериментального кино, который будет проходить с 10 по 14 июля.

11 июля в 19:00 часов Еврейский музей и центр толерантности ждет в гости любителей сюрреализма старше 16 лет. Мероприятие включает в себя просмотр фильма Луиса Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии». Доктор философских наук Ури Гершович и кинокритик Алексей Медведев после сеанса обсудят картину со зрителями. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

11 июля в 19:00 часов Еврейский музей и центр толерантности ждет в гости любителей сюрреализма старше 16 лет Фото: Агентство городских новостей «Москва»

12 июля с 9:30 до 18:00 в пространстве выставочных залов Успенской звонницы и Патриаршего двора можно посмотреть выставку «Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля». Гости увидят личные вещи монархов, парадное оружие, иконы, ювелирные изделия работы русских и западноевропейских мастеров. А так же оружие, конское убранство, предметы, алмазные венцы братьев-соправителей — царей Ивана и Петра Алексеевичей, ренессансный шлем, произведения церковного шитья и утварь храмовых ризниц.

13 июля с 13:00–14:30 часов в павильоне «Рабочий и колхозница» историк Павел Нефедов прочтет лекцию «Эпизод 1: Город-утопия». Эксперт расскажет о довоенной Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, какой ее видели герои фильма «Свинарка и пастух». Встреча пройдет в рамках цикла занятий «ВДНХ для начинающих».

14 июля с 10:00–18:00 часов ценителям искусства стоит заглянуть в Государственную Третьяковскую галерею, чтобы насладиться работами норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка. Воскресенье — последний шанс познакомиться с 70 живописными и 30 графическими работами, а также фотографиями из Музея Мунка в Осло.

Напоминаем, что на этой неделе в российский прокат вышел фильм — победитель Каннского кинофестиваля «Паразиты» Фото: mos.ru

Напоминаем, что на этой неделе в российский прокат вышел фильм — победитель Каннского кинофестиваля «Паразиты». Жюри 72-го французского смотра решило, что работа заслуживает главной награды — «Золотой пальмовой ветви». Говорят, после премьерного показа стоячая овация продолжалась на протяжении 15 минут.

С 4 июля у россиян появилась возможность посмотреть этот фильм на большом экране. Согласно ожиданиям прокатной компании «ПРОвзгляд», картина станет рекордсменом по сборам среди корейских фильмов в России по крайней мере за последние 5 лет.

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