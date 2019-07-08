«Со стороны Европы это лицемерие»: Милонов о требовании разрешить алкоэнергетики в России

8 июля в СМИ появилась информация о том, что Евразийская экономическая комиссия подготовила проект решения, обязывающий Россию разрешить на своей территории продажу энергетических напитков, содержащих алкоголь. Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Виталий Милонов в беседе с корреспондентом "Вечерней Москвы" обозначил свою позицию открыто и категорично:

- Если подобное требование выдвинут, оно будет являться свидетельством лоббизма производителей этих самых алкоэнергетиков. Наше правительство имеет полное право ограничивать продажу тех веществ, которые не являются продуктами повседневного спроса. А главное, вред этих напитков доказан исчерпывающе. Мы даже на региональном уровне принимали запрет на продажу содержащих алкалоиды энергетических напитков. Данный вид продукции объективно представляет опасность для здоровья граждан, прежде всего – молодежи. Состав этих напитков не соответствует тем параметрам, которые предъявляются к безопасности пищевых продуктов.

Как утверждает Виталий Милонов, алкоэнергетики – опасный напиток, с этим утверждением согласны и правоохранительные органы Фото: официальная страница Виталия Милонова в Facebook

Депутат Госдумы выразил уверенность, что объективно алкоэнергетики должны быть запрещены, исходя из медицинских показателей и научных обоснований. Он сказал, что их когда-то допустили к производству в нашей стране, однако, состав этой категории напитков не был изучен.

- На сегодняшний день на основании лабораторных исследований существует консолидированная позиция медицинского научного сообщества России, что алкоэнергетики – опасный напиток, с этим утверждением согласны и правоохранительные органы, - пояснил политик.

Виталий Милонов заявил, что с нравственной стороны эта попытка европейских «друзей» напоминает историю нашей страны в 90-х:

- Все, что на Западе в то время было уже запрещено к потреблению, поставлялось в Россию. В ряде стран у них продаются напитки с крайне низкой долей синтетического кофеина. Своих граждан они берегут, так как понимают, что даже в небольшом количестве энергетики представляют опасность для здоровья. Со стороны ЕС это лицемерие, так как продажа энергетиков даже без примеси алкоголя в Европе ограничена.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» Ольга Багрянцева рассказала, чем может быть опасно употребление алгоэнергетиков.

- В свое время мы (сотрудники научного центра - прим. ред. "ВМ") писали обоснование – почему не должны использоваться слабоалкогольные энергетики. На основании этого документа они были запрещены. Самое простое пояснение: если алкоголь входит в состав напитка, постоянное употребление подобного напитка может привести к алкоголизму. Всемирная организация здравоохранения, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, проводила исследования, каким образом осуществляется воздействие компонентов энергетических напитков, возбуждающих нервную систему, совместно алкоголем на организм человека. На основании этих исследований в Европе использование слабоалкогольных энергетических напитков также запрещено. Безалкогольные напитки в ЕС продаются, а алкоэнергетики – нет. Все риски просчитаны, на основании заключения вынесен запрет, - сообщила представитель центра.

Багрянцева объяснила, что предметно говорить о событии рано, так как документ коллегии Евразийской экономической комиссии, о котором пишут в СМИ, не обнародован. По ее словам, если подобное требование от ЕЭК, обязывающее РФ отказаться от ограничений в продаже слабоалкогольных энергетиков, действительно будет предъявлено, научные сотрудники, изучив доводы представителей ЕС, смогут делать собственные выводы и, если понадобится, какие-либо официальные заявления. Но обоснования «ФИЦ питания и биотехнологии» остаются в силе, независимо от политических переговоров, добавила специалист.

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