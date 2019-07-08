Фотохудожнику Владимиру Мусаэльяну исполнилось 80 лет

Вообще-то таких людей не бывает. То есть они должны быть, но встречаются крайне редко. Мусаэльян — особенный и среди таких избранных единиц. Ну ладно, талантливый, отточивший дар и мастерство до каких-то заоблачных высот, добившийся того, что каждый его кадр может претендовать на звание шедевра.

Ладно — обаятельный, допустим — от природы... Но он при всем при этом еще и просто уникально хороший человек. Попади то, что дано было Владимиру Гургеновичу свыше, в иные руки, это богатство было бы мигом «монетизировано» в прямом смысле этого слова, а заодно и голову бы от величия «снесло». А тут — ничего похожего. Даже скорее наоборот: он смущается, когда его хвалят, как ребенок, и искренне считает, что ничего в нем особенного нет. Хотя особенное — и все выше перечисленное, и его любовь к людям, и открытость, и уникальная скромность.

Репортер по духу, Владимир Мусаэльян многим известен как личный фотограф Брежнева. Кстати, на самом деле он снимал четырех генсеков, но с Брежневым его связывали долгие годы постоянного общения. Благодаря этому сегодня можно увидеть Леонида Ильича таким, каким он был на самом деле. А поскольку Мусаэльян не расставался с камерой ни на секунду, сохранена и память о той стране, которой уже нет на карте — ведь он объездил ее вдоль и поперек, снимая и наш «космос», и провинциальные пейзажи. Ну и первых лиц страны и мира — согласно статусу.

Обладатель уникального архива, Мусаэльян отказался когда-то торговать памятью и верностью, не купился на соблазнительные предложения иностранцев. Так что награда Союза журналистов «За честь и достоинство» в его случае имеет особый смысл.

— Да ну что ты, тоже мне юбилей, дата просто! — начал он отбиваться от поздравлений. — Никаких банкетов, соседи по даче придут, посидим. Они у меня замечательные.

И в этом — весь Мусаэльян! Которому несколько дней назад вручили орден Почета, чем он тоже не хвастает. Это одна из многочисленных его наград. Но сколько бы их ни было, все будет мало! Вы, Владимир Гургенович, и есть — наш Почет! Символ Достоинства, Чести, Профессионализма, Любви к людям и выбранному делу. Будьте!

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