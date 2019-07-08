Подозреваемые в кражах у пенсионерок задержаны столичной полицией
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве женщин, подозреваемых в кражах у пенсионерок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейскими была задержана 50-летняя ранее судимая жительница Московской области, подозреваемая в краже 70 тысяч рублей у 84-летней жительницы столицы. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.
— Также была задержана ее подельница, 33-летняя жительница Подмосковья, которая подозревается в краже 90 тысяч рублей у 85-летней пенсионерки, проживающей на соседней улице. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе.
Установлено, что неизвестная пришла в квартиру 84-летней жительницы столицы, представившись социальным работником. Воспользовавшись доверием хозяйки квартиры, она похитила денежные средства, заменив их сувенирными купюрами, передает агентство городских новостей «Москва».
У следствия есть основания полагать, что задержанные причастны к другим аналогичным эпизодам противоправной деятельности на территории Москвы. Правоохранительные органы проводят проверку по данному делу.
Читайте также: Суд арестовал столичного таксиста, подозреваемого в отравлении пассажира