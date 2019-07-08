«Это незаконно». Полиция задержала американца за то, что он лизнул мороженое
Житель американского штата Луизиана был задержан после того, как лизнул мороженое в магазине, а затем убрал его обратно в холодильник.
Поводом для его задержания стал видеоролик, на котором видно, как 36-летний Ленис Мартин открывает холодильник, достает мороженое, дважды его облизывает и трогает пальцем. После он закрывает крышку и убирает десерт в холодильник.
NOT AGAIN!! Another person accused of licking ice cream THIS TIME IN LOUISIANA, has been arrested. According to the Assumption Parish Sheriff's Office, this guy licked the ice cream in a Belle Rose store. @WAFB— Scottie Hunter WAFB (@ScottieWAFB) 7 июля 2019 г.
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Полиция собирается предъявить нарушителю обвинения.
— Мы призываем каждого избегать повторения этого ужасного действия. Это незаконно. И это несет риск для здоровья других людей. Мы будем преследовать каждого, кого застанем за подобным. Вы будете наказаны, — заявил представитель офиса шерифа в округе Ассампшен Пэриш.
Хозяин магазина, в котором произошел инцидент, заявил, что все мороженое будет утилизировано.
Отмечается, что нарушитель подражал популярному в Сети ролику, где девушка лизнула мороженое и поставила его в холодильник, пишет WAFB9.
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