«Это незаконно». Полиция задержала американца за то, что он лизнул мороженое

Житель американского штата Луизиана был задержан после того, как лизнул мороженое в магазине, а затем убрал его обратно в холодильник.

Поводом для его задержания стал видеоролик, на котором видно, как 36-летний Ленис Мартин открывает холодильник, достает мороженое, дважды его облизывает и трогает пальцем. После он закрывает крышку и убирает десерт в холодильник.

NOT AGAIN!! Another person accused of licking ice cream THIS TIME IN LOUISIANA, has been arrested. According to the Assumption Parish Sheriff's Office, this guy licked the ice cream in a Belle Rose store. @WAFB

