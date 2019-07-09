Авария затруднила движение на Кутузовском проспекте
• 01:48 • 9 июля 2019
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Водителей просят искать пути объезда
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Дорожно-транспортное происшествие на Кутузовском проспекте в столице привело к затруднению движения на этой улице.
Как сообщается в Twitter «Московский транспорт», авария произошла в районе дома 48. Водителям рекомендуют искать пути объезда указанного участка.
Из-за ДТП на Кутузовском проспекте в районе дома 48 (в центр) движение затруднено. Лучше объезжать этот участок.— Московский транспорт (@DtRoad) 8 июля 2019 г.
Ранее в столичных правоохранительных органах подтвердили госпитализацию одного пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии на востоке Москвы: после столкновения мотоцикла с машиной мотоциклист попал в больницу.
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