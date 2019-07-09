Прохладный дождливый вторник ждет москвичей 9 июля
• 05:34 • 9 июля 2019
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Циклон принес в Москву и Подмосковье дожди и похолодание
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
Во вторник, 9 июля, погоду в столичном регионе продолжает определять циклон — он принес в Москву и Подмосковье дожди и похолодание.
Столбики термометров поднимутся максимум до 21-22 градусов, ожидается кратковременный дождь. Ветер прогнозируется западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Давление вновь будет низким — 736 миллиметров ртутного столба, что негативно будет сказываться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенной метеочувствительностью, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее синоптик рассказал, когда из России уйдет затяжной циклон и вернется по-настоящему летняя погода.
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