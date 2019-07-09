Концерт ко дню рождения Евгения Евтушенко состоится в Переделкине
Концерт, приуроченный к вручению первой премии «Больше, чем поэт», состоится 21 июля в экспозиционно-выставочном отделе Музея современной истории России в музее-галерее Евгения Евтушенко.
— Погрузиться в литературно-романтическую атмосферу помогут ожившие под гитару стихи Александра Городницкого, населенные как реальными, так и вымышленными персонажами: атлантами, жителями неизвестных островов и даже героями античных мифов, — рассказали в пресс-службе Музея современной истории России.
По словам жены поэта Марии Евтушенко, премия будет вручаться писателям и поэтам, которые проявили себя в своей области, а также тем, кто занимается общественно полезной деятельностью.
— Мы хотим выйти за рамки литературной премии и вручать ее не только за творчество, но и за просветительскую деятельность, — подчеркнула жена поэта.
Мероприятие начнется в 17:00 по адресу: поселение «Внуковское», поселок Переделкино, ДСК «Мичуринец», улица Гоголя, дом № 1а. Количество мест ограничено.
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