Выстрел в цель: как в Москве обучают конно-лучной стрельбе

Конно-лучная стрельба как вид спорта в России появилась совсем недавно — около двух лет назад. Но в Москве и области уже есть школы, где обучают и управлять лошадью, и на ходу стрелять из лука. Корреспондент «Вечерней Москвы» попробовала себя в этой роли и узнала, как попасть прямо в яблочко.

— Краги надевать будете? — таким вопросом меня озадачила тренер конно-спортивной школы «Матадор-Нагорное» Наталья Савельева. Так как на лошади в своей жизни я каталась только два раза (и столько же раз стреляла из лука), то что такое краги — не знала.

Оказалось, всего лишь кирзовые или кожаные голенища, они защищают ноги при езде от травм.

После того как я надела необходимую экипировку, мне вывели коня и показали, как правильно крепить на поясе колчан со стрелами.

— Конно-лучная стрельба — очень древнее искусство. Но как спорт появилось в России только два года назад. Создана федерация конно-лучной стрельбы, она и организует соревнования, в том числе федерального масштаба. Инициаторы — казаки, а точнее — джигитовщики. Именно они решили создать этот вид спорта, — рассказала Наталья Савельева.

И это, надо сказать, спорт не из легких. Если, придя в школу, решаешь всерьез заняться конно-лучной стрельбой, нужно уже быть опытным всадником. Первые же несколько занятий по стрельбе — это сплошная теория. А у меня на нее времени не было.

Взобраться на лошадь мне удалось с первого раза. Теперь — вперед, на трассу с мишенями. Сразу стало понятно, почему надо быть первоклассным наездником, зачем нужно чувствовать лошадь. Так как руки заняты луком и стрелами, управлять животным трудно. Я отпустила поводья и тут же испугалась — а вдруг лошадь понесет? Ведь повлиять на это трудно, а вот упасть — легко.

— Потому так важен опыт верховой езды, — говорит Наталья Савельева. — Чтобы в экстренных ситуациях одной рукой усмирить лошадь. Что касается стрельбы, то тут тоже много премудростей. Правильно держать стрелу и лук — иначе выстрелить не удастся. Или, что еще хуже, можно травмировать того, кто находится рядом. Новички слишком зажимают стрелу, перекручивают позвоночник, задирают плечи, — наставляла меня Наталья.

Кажется, я совершила все эти ошибки.

Стрела у меня предательски свалилась, зафиксировать ее и натянуть тетиву не удалось даже тогда, когда лошадь стояла спокойно. А уж чтобы в движении попасть в мишень ну хотя бы параллельно земле... И как это другие делают — чтобы прямо да в цель? Особенно когда лошадь несется галопом... Для меня это так и осталось загадкой.

Этот новый вид спорта — сложный, но динамичный и красивый, хотя и требует хорошей физической подготовки и ловкости. Есть, к примеру, так называемый корейский маршрут — за 14 секунд нужно успеть сделать три выстрела.

13 и 14 июля в Серпухове пройдет международный турнир по конной стрельбе из лука, куда приедут участники из более чем 20 стран мира. Может, я успею подготовиться?

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