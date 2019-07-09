Кафе в общественном туалете: что думают горожане о новом заведении в Текстильщиках

8 июля в редакцию поступила жалоба.

«В пятистах метрах от станции метро «Текстильщики» на Волгоградском проспекте, 73, корпус 2, открылось кафе в… бывшем общественном туалете», — сообщила москвичка Маргарита и добавила, что новые собственники даже дизайн изменить не позаботились — оставили те же туалетные окошечки. Репортер «ВМ» срочно выехал на место, чтобы ознакомиться с новинкой столичного общепита.

Действительно: кафе, предлагающее «Выпечку» и «Шаурму», игриво посматривало на прохожих узкими глазками общественного туалета. Москвички Ирина Сергеевна и Настя, проживающие в этом уголке Волгоградского проспекта, подтвердили, что в нынешнем помещении общепита прежде располагался городской общественный нужник. Москвичка Галя уточнила информацию: помещение претерпело не одну реинкарнацию. Его вначале переоборудовали в продуктовый магазин, совмещенный с туалетом. Позднее полностью отдали под кафе.

— Ну и что?! — сказали мы и заглянули внутрь.

А внутри — вполне аккуратное кафе.

Здесь вкусно пахло пирогами с разнообразной начинкой, суетилась официантка, чинно обедали посетители. На наш вопрос о том, как им здесь нравится, граждане, жующие бешбармак, утвердительно кивнули головами. Сообщение о «туалетном» прошлом заведения всем было «по барабану». Главное — еда вкусная и свежая.

Мы ретировались из помещения и продолжили опрос местного населения и просто прохожих. Мнения горожан разделились: кто-то был уверен в том, что организация кафе на месте туалета — полное безобразие! Прохожие, в особенности дамы, отнеслись к подобной «выходке» предпринимателей крайне негативно, не скрывая своего отвращения. Собеседники мужского пола были более лояльны к происходящему: «бизнес есть бизнес», и ничего с этим не поделаешь. Наши собеседники назвали нам еще один адресок похожего кафе (бывшего общественного туалета) в районе Останкина.

Пригодность того или иного помещения к изготовлению и обороту в них пищевой продукции, подчеркнули эксперты, определяется государственными санитарно-эпидемиологическими нормативами (СП 2.3.6.1079–01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовления и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»).

В кафе чисто, еда свежая. Местные власти уверяют: жалоб на заведение нет.

Остальное («фу» или «ах») — исключительно личные предпочтения посетителей. Тому пример и зарубежный опыт (куда ж мы без него. — «ВМ».) Например, знаменитое Attendant Cafe в Лондоне известно тем, что еще два столетия назад на его месте был общественный туалет.

Но сегодня он полностью переоборудован, и находится немало желающих посетить столь «диковинное» место общественного питания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Анчеева, начальник отдела торговли и услуг управы района текстильщики:

— Ни одной жалобы на качество продуктов и организацию работы кафе по этому адресу к нам в отдел не поступало. Никаких претензий по санитарному состоянию от специалистов Роспотребнадзора мы также не получали. Не исключаю, что у старожилов района вид заведения общественного питания и вызывает неприятные ассоциации. Новому поколению горожан история этого здания безразлична, и они не обращают внимания на схожесть его архитектуры с видом других общественных объектов района.

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