Москвичи пожаловались на неаккуратную помывку фасадов

Корреспондент «ВМ» встретился с участниками затянувшегося конфликта по поводу постоянных проблем с качеством выполненных сотрудниками учреждения работ.

Константин Бегунов, жилец из первого подъезда, рассказал журналисту, как он чуть не пострадал при помывке фасада дома, которую выполняла бригада ГБУ: — Я живу на третьем этаже. Окно было открыто, чудом успел захлопнуть. Если бы не закрыл, залило бы. Я начал выяснять у работников, почему не заботятся о сохранении имущества жильцов. В ответ — смех. И так каждую неделю с начала сезона.

На том же третьем этаже сосед Петр Воробушкин неделю назад спасал залитую квартиру.

— Объявления ГБУ всегда вешает по факту. Сегодня, например, завтракаю, слышу жуткий грохот на балконе. Бегу посмотреть, а там через незакрытые окна мне заливают из брандспойта лоджию и спальню. Рабочие по-русски не понимают. Зато когда я выбежал, начали кричать, что я им угрожал.

Полицию вызвали как проживающие в доме, так и сотрудники бригады, мывшие фасад. Рабочие утверждают, что на них напали и даже сломали одному руку, а потом нанесли порез ножом. Свидетели со стороны жильца говорили, что это все выдумка, и обвиняли ремонтников в нанесении ущерба имуществу.

К корреспонденту «ВМ» подходили и люди, которые конфликта не видели, но хотели что-нибудь добавить. Пенсионерка с первого этажа Ирина Борисовна пожаловалась, как и ее соседи: — Нас не залили, успела все закрыть, когда увидела. Я лично ходила в «Жилищник», там никого не было. А по телефону никто не отвечает.

Корреспондент «Вечерней Москвы» позвонил бригадиру, но тот говорить отказался.

После этого обратился в управу Красносельского района. Первый заместитель главы управы Виталий Столяров был в курсе событий и подробно разъяснил, что произошло: — Дома заранее подготавливаются к осенне-зимней эксплуатации. Одно из требований — промывка фасадов. Постройки разные, подход к каждому объекту — персональный. Это серьезная процедура. Заранее утверждается планграфик. Мы в обязательном порядке предупреждаем жильцов: за сутки вывешиваем объявления на подъездах. Конечно, кому-то связанные с этим временные неудобства могут не понравиться, но это необходимая работа.

Виталий Викторович сказал, что за неделю вывешивать объявление о том, что надо закрыть окна в связи с помывкой фасада, нецелесообразно, листок могут со стены сорвать. Достаточно оповестить жильцов за сутки. Мастер обязан сделать фото объявления с обозначенными датой и временем снимка. Это подтверждение того, что люди предупреждены. По мнению Виталия Столярова, конфликт произошел просто на фоне сильного эмоционального накала сторон.

— 6 июня в первой половине дня по указанному адресу велись работы. Кто-то из жителей не прикрыл окно. Влага попала в квартиру. Произошла ссора. В настоящее время идет выяснение обстоятельств, — прокомментировал замглавы управы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Егармин, член национального союза защиты прав потребителей:

— Первое, что надо сделать в такой ситуации, — позвонить в управляющую компанию, пригласить представителя для составления акта порчи имущества от залива водой. Если жильцы не дозвонились или никто якобы не может прийти, составляется акт с привлечением свидетелей. Произвольно на листе бумаги излагаются факты, описывается вред, люди ставят подписи. Можно вызвать полицию, так как произошло покушение на имущество методом нанесения ему непоправимого ущерба. Приедет полиция и составит акт. О ремонтных работах ГБУ должно предупреждать жильцов заблаговременно.

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